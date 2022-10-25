МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Группа "Россети" завершила основные номенклатурные мероприятия в рамках подготовки электросетевого комплекса Северо-Западного федерального округа (СЗФО) к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов, рассказал Первый заместитель Генерального директора — Главный инженер ПАО "Россети" Андрей Майоров на заседании федерального штаба, которое провел в Санкт-Петербурге Заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Он сообщил о том, что в соответствии с планом был произведен ремонт более 3 650 единиц подстанционного оборудования и почти 1 750 километров линий электропередачи 35 кВ и выше, а также проведена расчистка от растительности более 30 400 гектаров просек ЛЭП. Помимо этого, был полностью укомплектован аварийный запас оборудования и материалов, обеспечена готовность 1 359 аварийно-восстановительных бригад (6 410 специалистов и 2 896 единиц спецтехники) и 812 резервных источников электроснабжения общей мощностью около 108 МВт.

С учетом существенного числа технологических нарушений в СЗФО, в первую очередь из-за погодных факторов, Группа "Россети" разработала программы повышения надежности электроснабжения в Республиках Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской и Псковской областях.

Документы предусматривают техническое перевооружение и реконструкцию семи подстанций 35-110 кВ и более 5 000 километров ЛЭП напряжением до 110 кВ включительно, приобретение авто- и спецтехники, резервных источников электроснабжения. В настоящее время с ФОИВ определяются источники финансирования мероприятий.

Отмечается, что планируемый объем инвестиционной программы Группы "Россети" в СЗФО в 2022 году составляет 70,2 млрд рублей. Будет построено более 2 000 МВА трансформаторной мощности и почти 3 400 километров ЛЭП. В числе крупнейших проектов — ввод подстанции 330 кВ "Ломоносовская" для повышения надежности энергоснабжения пригородов Санкт-Петербурга, двух линий электропередачи 110 кВ для техприсоединения объектов оборонного комплекса и газотранспортной инфраструктуры и так далее.

Группа "Россети" представлена на территории десяти субъектов СЗФО компаниями "ФСК — Россети", "Россети Северо-Запад", "Россети Ленэнерго" и "Россети Янтарь". Под их управлением находятся более 70 тысяч подстанций и распределительных пунктов общей мощностью около 107 ГВА, а также около 289 тысяч километров линий электропередачи.