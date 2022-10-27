МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Польша продлевает отмену требований к качеству угля, используемого для отопления. Соответствующее распоряжение министра климата и окружающей среды опубликовано в четверг в официальном законодательном вестнике.
Согласно документу, требования к качеству угля отменяются до 30 апреля 2023 года. Постановление вступает в силу с 27 октября.
Польша в апреле полностью запретила импорт российского угля, что резко отразилось на его доступности на рынке и цене. Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации летом отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.
https://1prime.ru/energy/20221027/838609302.html
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