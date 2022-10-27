МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Польша продлевает отмену требований к качеству угля, используемого для отопления. Соответствующее распоряжение министра климата и окружающей среды опубликовано в четверг в официальном законодательном вестнике. Польша выступила за добровольность совместных закупок газа странами ЕС

Согласно документу, требования к качеству угля отменяются до 30 апреля 2023 года. Постановление вступает в силу с 27 октября.

Польша в апреле полностью запретила импорт российского угля, что резко отразилось на его доступности на рынке и цене. Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации летом отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.