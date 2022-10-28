МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Группа "Россети" завершила основные подготовительные работы к зимнему периоду в Южном федеральном округе. Сформированы аварийные запасы, в план мероприятий на зимний период включен ремонт почти 8 000 единиц подстанционного оборудования и более 2 300 км линий электропередачи 35 кВ и выше. В целом объем ремонтной программы в ЮФО на 2022 год увеличен на 10% — до 6,4 млрд рублей, сообщил гендиректор компании Андрей Рюмин. Ряд "дочек" компании "Россети" могут выплатить промежуточные дивиденды

"Несмотря на сравнительно теплый климат, зима в южных регионах имеет свою специфику — это сильные ветровые нагрузки, частые переходы температуры через ноль с образованием наледи на проводах. Ежегодно число опасных природных явлений растет, что влияет на надежность электроснабжения потребителей. Учитываем это в работе. Особое внимание уделяем подготовке персонала, своевременному проведению ремонтов", — отметил он.

Для возможных аварийно-восстановительных работ подготовлено более 1 200 бригад (6 500 и 2 900 единиц спецтехники), 538 резервных источников питания общей мощностью 59,3 МВт.

По словам Рюмина, в целом объем финансирования мероприятий в ЮФО в текущем году составит порядка 22 млрд рублей. Значительная часть работ связана с выдачей мощности новой генерации — строящейся ТЭС "Ударная" на Кубани и крупнейшей в России Аршанской солнечной электростанции в Калмыкии.

Кроме того, до конца года будет завершена реконструкция подстанции 220 кВ "Афипская" в Краснодарском крае и проведена модернизация пяти центров питания.

Группа "Россети" представлена на территории регионов ЮФО компаниями "ФСК — Россети", "Россети Юг" и "Россети Кубань".