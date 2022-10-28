МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Великобритания прекращает импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года, сообщил в пятницу МИД Британии. Газ из ОАЭ удовлетворит потребности 65 тысяч семей, заявили власти Австрии

"С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа", — говорится в сообщении британского МИД в Twitter.

Ранее агентство Блумберг сообщало, что Великобритания добивается обеспечения долгосрочных — сроком до 20 лет — поставок сжиженного природного газа из США в преддверии зимнего энергетического кризиса.