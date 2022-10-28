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2022
https://1prime.ru/energy/20221028/838634993.html
Британия прекратит импорт российского СПГ с 1 января 2023 года
Энергетика
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Великобритания прекращает импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года, сообщил в пятницу МИД Британии. "С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь... ПРАЙМ, 28.10.2022
энергетика, новости, газ, великобритания, спг, импорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Великобритания прекращает импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года, сообщил в пятницу МИД Британии.
"С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа", — говорится в сообщении британского МИД в Twitter.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Великобритания добивается обеспечения долгосрочных — сроком до 20 лет — поставок сжиженного природного газа из США в преддверии зимнего энергетического кризиса.