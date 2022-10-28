ВАШИНГТОН, 28 окт — ПРАЙМ. Польша выбрала американскую электротехническую компанию Westinghouse для строительства своей первой атомной электростанции, заявила в пятницу министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Польша продлила отмену требований к качеству угля

"Я бы хотела поделиться новостью: премьер-министр Польши (Матеуш) Моравецкий только что сообщил, что Польша выбрала правительство США и компанию Westinghouse для реализации первой части своего проекта в атомной сфере стоимостью в 40 миллиардов долларов", — сказала министр на проходящей в Вашингтоне министерской конференции МАГАТЭ.

"Это хорошая новость", — добавила Грэнхолм.