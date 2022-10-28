МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Тарифы на электроэнергию для жителей Украины не изменятся до конца отопительного сезона, заявили в министерстве энергетики страны. Зеленский раскрыл, сколько украинцев остались без электроснабжения

"Цена на электроэнергию для населения останется неизменной до конца отопительного сезона", — говорится в сообщении министерства на его странице в соцсети.

В своем сообщении ведомство ссылается на соответствующее постановление Кабинета министров Украины.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".

Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.