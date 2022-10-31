МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. "Улучшение" работы украинских систем ПВО, по мнению СМИ страны, ведет к ухудшению ситуации с обеспечением жителей водой и электричеством, считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев назвал условие энергостабильности на Украине

"Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, обнаружены на Украине. Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой", — написал политик в мессенджере Telegram.

По словам Медведева, такой парадокс требует "вдумчивого исследования".