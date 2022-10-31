Египетский регулятор выдал "Росатому" лицензию на строительство АЭС
Египетский регулятор выдал "Росатому" разрешение на строительство блока АЭС "Эль-Дабаа"
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) выдало госкорпорации "Росатом" разрешение на строительство второго энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Отмечается, что российская компания получила лицензию на строительство первого блока 29 июня.
АЭС "Эль-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт., эксплуатирующих передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким — постфукусимским — стандартам безопасности.
"Совет директоров ENRRA под председательством Сами Шаабана согласился выдать разрешение на строительство второго энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", — сказано в сообщении.
В Управлении напомнили, что стратегия властей Египта предполагает поучение девяти процентов электроэнергии в стране от АЭС.
https://1prime.ru/energy/20221031/838662824.html
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