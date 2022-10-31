МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) выдало госкорпорации "Росатом" разрешение на строительство второго энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. Эксперт допустил "бум" строительства АЭС в Европе

Отмечается, что российская компания получила лицензию на строительство первого блока 29 июня.

АЭС "Эль-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт., эксплуатирующих передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким — постфукусимским — стандартам безопасности.

"Совет директоров ENRRA под председательством Сами Шаабана согласился выдать разрешение на строительство второго энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", — сказано в сообщении.

В Управлении напомнили, что стратегия властей Египта предполагает поучение девяти процентов электроэнергии в стране от АЭС.