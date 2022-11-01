МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Япония не выдержит без продолжения закупок российских нефти и газа, считает глава японской компании Itochu, принимающей участие в проекте "Сахалин-1", Масахиро Окафудзи. Япония заявила, что нацелена на сохранение участия в проекте "Сахалин-1"

"В отличие от Европы или США, Япония в своих энергетических нуждах почти полностью зависит от зарубежья, поэтому невозможно разорвать связи с Россией из-за санкций. Реальность такова, что мы не выживем, если не будет продолжать импортировать из России, даже если объемы будут меньше", — сказал Окафудзи в интервью газете Financial Times.

Он раскритиковал тренд, согласно которому на компании оказывают геополитическое давление, а также заставляют создавать блоки стран для сотрудничества в области цепочек поставок. Он считает такой подход негативным для мировой экономики.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

Япония присоединилась к санкциям против России. Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются на более чем 900 человек из РФ, на 280 российских компаний и организаций, 11 банков.