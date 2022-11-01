МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Евросоюзу следует увеличить финансовую и техническую помощь украинскому энергетическому сектору, считает еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Благополучие за чужой счет: Европа нашла способ получить больше газа

"Я сегодня в Киеве, чтобы помочь увеличить поддержку энергетического сектора Украины… ЕС стоит рядом с Украиной, чтобы помочь", — цитирует политика издание "УНН".

Симсон подчеркнула, что намерена приложить "все усилия, чтобы увеличить финансовую, техническую и практическую поддержку".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 12 стран поставят энергетическое оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры.

Удары по украинской инфраструктуре, в том числе по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине в результате разрушения 30% электростанций началось массовое отключение электроэнергии.