ВАРШАВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Стоимость строительства первой польской атомной электростанции составит около 20 миллиардов долларов, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Польские энергетические концерны Orlen и PGNiG завершили слияние

В среду кабинет министров Польши принял решение о том, что первую в стране атомную электростанцию будет строить американская фирма Westinghouse.

"Нужно назвать ориентировочную сумму. Это около 20 миллиардов долларов (или — ред.) – 90-100 миллиардов злотых", — сказал Моравецкий.

Он уточнил, что в настоящее время обеспечено финансирование первых этапов возведения АЭС. "Способов финансирования может быть несколько. Мы о них детально говорили на кабмине. Но на данном этапе необходимо финансовое обеспечение первых шагов. И оно, конечно, есть", — сказал Моравецкий.

В свою очередь министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила, что первая польская АЭС, которую построит Westinghouse будет состоять из трех энергоблоков.

В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, Польша планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.