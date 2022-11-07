МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Франция выделит Южной Африке миллиард евро помощи в отказе от использования угля, заявил президент страны Эммануэль Макрон. Кемеровский губернатор попросил Мишустина помочь вывезти уголь на экспорт

"Мы сделали важный первый шаг вместе с Южной Африкой. Франция инвестирует 1 миллиард евро, чтобы таким образом сопроводить действия на пути отказа от использования угля и помочь Южной Африке в ее стратегии развития ядерных и возобновляемых источников энергии, которая поможет отказаться от угля", — сказал французский лидер в ходе выступления на климатической конференции.

По его словам, европейские страны намерены также сотрудничать с Индонезией, Индией и Сенегалом по этому вопросу в связи с необходимостью помочь развивающимся странам отказаться от угля как можно быстрее.

Конференция ООН по изменению климата (COP27) формально открылась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх в воскресенье, президентом конференции избрали египетского министра иностранных дел Самеха Шукри. Позднее глава ведомства заявил, что африканским странам необходимо финансирование для борьбы с последствиями климатических изменений ввиду того, что население страдает от них, не внося особого вклада в изменения климата. В конференции участвуют более 44 тысяч человек, завершится она 18 ноября.

В конце мая все страны "Большой семерки" договорились наладить производство электроэнергии к 2035 году без вредных для окружающей среды выбросов углерода. Сообщалось, что отказ от использования угля является общей целью группы.