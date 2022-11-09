АНКАРА, 9 ноя — ПРАЙМ. Турция не собирается концентрироваться только на поставках российского газа, делает ставки и на других поставщиков, в том числе США, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмёз. Турция полностью заполнила газовые хранилища

Россия является одним из основных поставщиков газа в Турцию. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что потребность страны в российском газе составляет 44%.

"Россия является важным поставщиком энергоносителей, который еще до недавнего времени покрывал до трети спроса на газ в Европе. Что касается Турции, то российский газ составляет не менее 40% потребления нашей страны. Вместе с тем мы не собираемся концентрироваться лишь на одном источнике. Делаем ставку на Иран, Азербайджан, в будущем Ирак, а вопросе СПГ — ОАЭ, Катар и Оман. При этом активно торгуем СПГ с Алжиром и даже с Нигерией. При необходимости закупаем СПГ из США", — приводит слова Донмёза агентство Anadolu.