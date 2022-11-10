МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Страны Евросоюза с начала года закупили более 100 миллиардов кубометров сжиженного природного газа, что уже значительно выше объема за весь 2021-й и даже превышает закупки Китая, бывшего "лидера" в потреблении этого вида топлива, пишет РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler. Эксперты предрекли Европе самую сложную зиму со времен Второй мировой войны

В январе—октябре 2022 года мировые поставки СПГ в 27 стран — членов ЕС составили 105 миллиардов кубометров. За аналогичный период прошлого года показатель был на уровне 64 миллиардов, а за весь прошлый год страны ЕС закупили 78,1 миллиарда. При этом Китай за первые десять месяцев 2022 года закупил только 69,9 миллиарда кубометров против 87,5 миллиарда за аналогичный период 2021-го. За весь прошлый год Китай закупил 108 миллиард кубометров.

Рост закупок СПГ происходит на фоне резкого снижения поставок трубопроводного газа из России, на который в прошлом году приходилось около 45% европейского газового импорта и около 40% потребления. В прошлом году "Газпром" поставил в ЕС и Турцию 155 миллиардов кубометров, а в этом году, по оценкам Международного энергетического агентства, импорт из России снизится до 60 миллиардов.

После начала специальной военной операции на Украине Европа начала искать альтернативных поставщиков, включая производителей СПГ.

По итогам всего 2022 года СПГ в Европу составят примерно 123 миллиарда кубометров, рассказала РБК старший аналитик Kpler по СПГ Лаура Пейдж.

Среди крупнейших производителей СПГ в мире — Катар, США, Австралия, а также Россия и африканские страны. Европейцы уже договорились с Катаром о поставках 15 миллионов тонн СПГ (20,4 миллиарда кубометров) в этому году, в следующем году поставки из этой страны могут составить от 12 миллионов до 15 миллионов тонн (16,3–20,4 миллиарда кубометров). США с марта 2022 года увеличили экспорт сжиженного газа в ЕС почти втрое.