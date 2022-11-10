ЦЮРИХ, 10 ноя — ПРАЙМ. Компания Nord Stream AG, оператор газопровода "Северный поток", на котором в конце сентября произошел взрыв, получила разрешение на обследование места аварии в водах Дании, сообщает агентство Рейтер. В Греции подтвердили выполнение Россией обязательств по поставкам газа

"Заявка, направленная в Датское агентство геоданных 13 октября, получила зеленый свет 1 ноября", — пишет Рейтер со ссылкой на датское агентство, заключая, что это дает компании Nord Stream AG разрешение на обследование в водах в исключительной экономической зоны Дании.

Ранее в ноябре компания Nord Stream AG сообщала, что завершила первичный сбор данных с места повреждения первой нитки "Северного потока" в водах Швеции: компания обнаружила там кратеры техногенного характера и полностью разрушенный между ними участок трубы. Приступая в конце октября к сбору данных о повреждениях в водах Швеции, компания отмечала, что продолжает ждать решения властей Дании для обследования газопровода в водах этой страны.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".