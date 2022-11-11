МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Группа "Россети" завершила подготовку к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов, увеличив на 10% финансирование ремонтной программы. В 2022 году компания направила на финансирование ремонтной кампании 78,8 млрд рублей, что на 7,3 млрд рублей превышает уровень прошлого года, рассказал Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин. 

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"Россети" завершили подготовку электросетей к зиме на юге России

"Электросетевой комплекс должен стабильно работать в любых условиях. Несмотря на возникшие вызовы, в 2022 году подготовка к осенне-зимнему периоду прошла в штатном режиме, все мероприятия выполнены в срок. Этому способствовало создание необходимых запасов оборудования, комплектующих и материалов, а также планомерная работа по замещению импорта, которую Группа "Россети" проводила в последние годы", — отметил он на Всероссийском совещании под руководством главы Минэнерго Николая Шульгинова.

На сегодняшний день обеспечена 100-процентная готовность персонала и спецтехники к прохождению осенне-зимнего периода и возможным аварийно-восстановительным работам. Сформировано около 10 тысяч бригад — это более 48 000 человек производственного персонала и почти 24 000 единиц спецтехники. В распоряжении у энергетиков находятся порядка 6 600 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 528 МВт.

В полном объеме выполнен план по ремонту силовых трансформаторов и коммутационных аппаратов в количестве 47 800 единиц, что на 4 400 единиц превышает показатель 2021 года.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.

 