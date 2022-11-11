МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Группа "Россети" завершила подготовку к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов, увеличив на 10% финансирование ремонтной программы. В 2022 году компания направила на финансирование ремонтной кампании 78,8 млрд рублей, что на 7,3 млрд рублей превышает уровень прошлого года, рассказал Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин. "Россети" завершили подготовку электросетей к зиме на юге России

"Электросетевой комплекс должен стабильно работать в любых условиях. Несмотря на возникшие вызовы, в 2022 году подготовка к осенне-зимнему периоду прошла в штатном режиме, все мероприятия выполнены в срок. Этому способствовало создание необходимых запасов оборудования, комплектующих и материалов, а также планомерная работа по замещению импорта, которую Группа "Россети" проводила в последние годы", — отметил он на Всероссийском совещании под руководством главы Минэнерго Николая Шульгинова.

На сегодняшний день обеспечена 100-процентная готовность персонала и спецтехники к прохождению осенне-зимнего периода и возможным аварийно-восстановительным работам. Сформировано около 10 тысяч бригад — это более 48 000 человек производственного персонала и почти 24 000 единиц спецтехники. В распоряжении у энергетиков находятся порядка 6 600 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 528 МВт.

В полном объеме выполнен план по ремонту силовых трансформаторов и коммутационных аппаратов в количестве 47 800 единиц, что на 4 400 единиц превышает показатель 2021 года.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.