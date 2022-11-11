МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. "ННК-Сахалинморнефтегаз" получила по заявительному принципу лицензию на Северо-Пограничный участок углеводородов в Сахалинской области, расположенный по соседству с Богатинским шельфовым участком "Роснефти", сообщили в Роснедрах. "Роснефть" разработала новую технологию извлечения высоковязкой нефти

"Северо-Пограничный участок предоставлен в пользование ООО "ННК-Сахалинморнефтегаз" по "заявительному принципу" 11 ноября 2022 года… запасы углеводородного сырья на участке недр отсутствуют. На расстоянии менее 20 километров от участка недр расположено Окружное месторождение нефти (пользователь недр АО "Петросах") и участок недр Богатинский (пользователь недр ПАО "НК Роснефть")", — сказали в ведомстве.

Из данных реестра участков недр и лицензий следует, что "ННК-Сахалинморнефтегаз" займется на Северо-Пограничном участке геологическим изучением недр, включающим поиски и оценку месторождений углеводородов. Срок действия лицензии истечет 12 ноября 2029 года.

В конце октября компания уже получила лицензию на Южно-Пограничный участок, который соседствует с тем же участком "Роснефти". Как сообщили в Роснедрах, он тоже был предоставлен в пользование по заявительному принципу. Лицензия будет действовать до 26 октября 2029 года. Запасы углеводородов на участке отсутствуют. И, согласно целевому назначению лицензии, "ННК-Сахалинморнефтегаз" будет на Южно-Пограничном также заниматься геологоразведкой.

В декабре 2020 года "Роснефть" продала "дочке" ННК 9% в компании "РН-Сахалинморнефтегаз". В марте 2021 года "Роснефть" уменьшила свою долю в "РН-Сахалинморнефтегаз" с 91% до 51%, а "ННК-Ойл" увеличила долю в этих компаниях с 9% до 49%. В октябре того же года ННК довела свою долю в компании до 100%.