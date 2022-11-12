Украинские регионы перевели на аварийные отключения энергии
Киев и семь регионов Украины вынужденно перевели на аварийные отключения электроэнергии
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. "Укрэнерго" пришлось перевести Киев и семь украинских областей на аварийные отключения электричества в связи с новыми повреждениями инфраструктуры, говорится в сообщении компании.
Ранее в регионах отключения света были веерными, однако повреждения на энергообъектах увеличили нагрузку на рабочие электросети.
В сообщении подчеркивается, что ограничения носят временный характер и необходимы для обеспечения баланса энергосистемы. "Перегрузка может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта, поэтому аварийные отключения предотвращают необходимость применения еще больших объемов ограничений", — пояснили в "Укрэнерго".
Под действие меры попала столица Украины, а также следующие области:
Киевская,
Черниговская,
Черкасская,
Сумская,
Житомирская,
Харьковская,
Полтавская.
https://1prime.ru/energy/20221112/838799999.html
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