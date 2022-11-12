МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. "Укрэнерго" пришлось перевести Киев и семь украинских областей на аварийные отключения электричества в связи с новыми повреждениями инфраструктуры, говорится в сообщении компании. Молдавия попросила дополнительную финансовую помощь на фоне энергокризиса

Ранее в регионах отключения света были веерными, однако повреждения на энергообъектах увеличили нагрузку на рабочие электросети.

В сообщении подчеркивается, что ограничения носят временный характер и необходимы для обеспечения баланса энергосистемы. "Перегрузка может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта, поэтому аварийные отключения предотвращают необходимость применения еще больших объемов ограничений", — пояснили в "Укрэнерго".

Под действие меры попала столица Украины, а также следующие области: