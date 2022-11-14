Министры энергетики России и Монголии обсудили поставки электроэнергии
Главы минэнерго России и Монголии обсудили поставки электричества из России зимой
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Монголии Баттогтох Чойжилсурэн обсудили возможность увеличения поставок электроэнергии из России в зимний период, сообщается в Telegram-канале Минэнерго.
"Николай Шульгинов провёл встречу с Министром энергетики Монголии Баттогтохом Чойжилсурэном. Обсудили приоритетные направления работы", — говорится в сообщении.
На встрече поднимались вопросы возможности увеличения поставок электроэнергии из России в Монголию зимой, координации ремонтных программ для стабильности поставок, а также межправительственное соглашение о реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе и контракт на проведение базового проектирования, которые будут подписаны в ближайшее время.
https://1prime.ru/energy/20221114/838820202.html
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