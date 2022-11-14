МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ постановило с 1 декабря увеличить на 9% тарифы на передачу электроэнергии по сетям, принадлежащим территориальным сетевым организациям, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Министры энергетики России и Монголии обсудили поставки электроэнергии

Ранее Минэкономразвития сообщало, что правительство России приняло решение перенести индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, следующая будет только 1 июля 2024 года. Тогда же сообщалось, что тарифы на газ для промышленности и населения РФ с 1 декабря 2022 года вырастут на 8,5%, на электроэнергию — на 9%.

"Правительство РФ постановляет: установить… предельные максимальные уровни цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в размере увеличенных на 9 процентов утвержденных в субъектах РФ уровней цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям,… действующий по состоянию на 30 ноября 2022 года, с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года", — говорится в документе.

Согласно документу, исполнительные органы субъектов РФ в области регулирования тарифов в течение 15 дней со дня вступления в силу постановления должны установить на 2023 год и ввести с 1 декабря единые (котловые) тарифы на передачу электроэнергии, а также тарифы на электроэнергию (мощность) поставляемую населению и покупателям на розничном рынке. Кроме того, должны быть установлены предельные уровни цен на тепло в регионах, перешедших на метод "альткотельной".