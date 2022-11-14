Правительство постановило с 1 декатбря увеличить тарифы на передачу энергии по сетям ТСО
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ постановило с 1 декабря увеличить на 9% тарифы на передачу электроэнергии по сетям, принадлежащим территориальным сетевым организациям, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ранее Минэкономразвития сообщало, что правительство России приняло решение перенести индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, следующая будет только 1 июля 2024 года. Тогда же сообщалось, что тарифы на газ для промышленности и населения РФ с 1 декабря 2022 года вырастут на 8,5%, на электроэнергию — на 9%.
"Правительство РФ постановляет: установить… предельные максимальные уровни цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в размере увеличенных на 9 процентов утвержденных в субъектах РФ уровней цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям,… действующий по состоянию на 30 ноября 2022 года, с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года", — говорится в документе.
Согласно документу, исполнительные органы субъектов РФ в области регулирования тарифов в течение 15 дней со дня вступления в силу постановления должны установить на 2023 год и ввести с 1 декабря единые (котловые) тарифы на передачу электроэнергии, а также тарифы на электроэнергию (мощность) поставляемую населению и покупателям на розничном рынке. Кроме того, должны быть установлены предельные уровни цен на тепло в регионах, перешедших на метод "альткотельной".
https://1prime.ru/energy/20221114/838820869.html