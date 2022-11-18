МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьеры России и Кубы Дмитрий Чернышенко и Рикардо Кабрисас обсудили двусторонние проекты в сфере энергетики, такие как повышение нефтеотдачи на месторождении "Бока де Харуко", сообщает аппарат Чернышенко. Совфед рассмотрит заявление о прекращении экономической блокады Кубы

В преддверии встречи президентов России и Кубы Владимира Путина и Мигеля Диас-Канеля вице-премьеры провели XIX заседание российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Сегодня на заседании межправительственной комиссии мы обсудили взаимодействие России и Кубы в различных областях. Одна из ключевых сфер двустороннего сотрудничества – это энергетика. Совместные проекты, такие как повышение нефтеотдачи на месторождении "Бока де Харуко", помогут снизить зависимость Кубы от импорта нефти и нефтепродуктов", — приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Стороны обсудили расширение торгово-экономического, кредитно-финансового и банковского сотрудничества, реализацию приоритетных российско-кубинских проектов в промышленности, науке и цифровизации. Отдельное внимание было уделено транспортной логистике, а также культуре и спорту.

Сопредседатели межправкомиссии договорились о создании рабочих групп по сотрудничеству в строительстве и туризме, принимая во внимание важность этих сфер для развития двусторонних отношений.

В текущем году возобновилось прямое чартерное авиасообщение между Россией и Кубой, что благоприятно отражается на туриндустрии обеих стран.

По словам Чернышенко, в рамках промышленного сотрудничества разрабатываются проекты модернизации металлургического комбината; поставки локомотивов, автотехники и другого оборудования.

Активно развивается сотрудничество в сфере образования. "Граждане Кубы стремятся получить образование в России. В рамках правительственной квоты ежегодно выделяем для них 100 мест. Считаем важным развивать взаимовыгодное сотрудничество в сфере здравоохранения и укрепления российско-кубинского взаимодействия в области информационных технологий", — сказал Чернышенко.