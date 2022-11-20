МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Отключений электроснабжения у населения после аварии на газопроводе в Ленинградской области не произошло, сообщила энергокомпания ТГК-1. Причиной аварии в Ленобласти стал разрыв газопровода

Как ранее информировал "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", в субботу в 15.32 мск во Всеволожском районе Ленинградской области, ориентировочно на 782-м километре, произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград" с возгоранием. Участок был оперативно отключен. После инцидента были отключены шесть газораспределительных станций, пять из них уже переведены на альтернативное газоснабжение, отмечали региональные власти.

"В связи с разрывом на газопроводе "Белоусово — Ленинград" во Всеволожском районе Ленинградской области, который является одним из источников газоснабжения Северной ТЭЦ ПАО "ТГК-1", к 17:05 был осуществлен перевод поступления газа на станцию по резервной схеме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент привел к кратковременному понижению параметров теплоснабжения потребителей станции, они будут восстановлены в ближайшее время. "Отключения электроснабжения у потребителей не было", — добавляет компания.