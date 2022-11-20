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https://1prime.ru/energy/20221120/838881496.html
Украинские войска обстреляли стратегические объекты Запорожской АЭС
Энергетика
Новости
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Запорожская атомная электростанция подверглась очередному обстрелу со стороны ВСУ, повреждены стратегические объекты, сообщил РИА Новости советник... ПРАЙМ, 20.11.2022
энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Запорожская атомная электростанция подверглась очередному обстрелу со стороны ВСУ, повреждены стратегические объекты, сообщил РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
По его словам, киевский режим выпустил по станции 12 ракет, шесть из которых попали в охладитель реакторов, а две — в хранилище ядерных отходов. Работники АЭС не пострадали.
Как отмечается, украинские войска могут предпринять попытку новой атаки, поэтому оценить последствия артобстрела сейчас нельзя.