МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Запорожская атомная электростанция подверглась очередному обстрелу со стороны ВСУ, повреждены стратегические объекты, сообщил РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

По его словам, киевский режим выпустил по станции 12 ракет, шесть из которых попали в охладитель реакторов, а две — в хранилище ядерных отходов. Работники АЭС не пострадали.

Как отмечается, украинские войска могут предпринять попытку новой атаки, поэтому оценить последствия артобстрела сейчас нельзя.