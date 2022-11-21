Власти обязали угольщиков продавать не менее десяти процентов угля на бирже
Минэнерго и ФАС обязали компании продавать на бирже не менее десяти процентов угля
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Угольные компании, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны продавать на бирже не менее 10% от общей реализации угля, соответствующий совместный приказ ФАС и Минэнерго опубликован на интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что требование продавать уголь на бирже с минимальной величиной не менее 10% будет распространяться на марки Д (длиннопламенный) и ДГ (длиннопламенный-газовый).
"Утвердить минимальную величину продаваемого на бирже угля… Уголь марки Д — десять процентов от среднеарифметического значения объемов угля соответствующей марки, реализованного занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом… на территории РФ в соответствующем месяце за три года, предшествующие периоду расчета", — говорится в приказе.
"Уголь марки ДГ — десять процентов от среднеарифметического значения объемов угля соответствующей марки, реализованного занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом… на территории РФ в соответствующем месяце за три года, предшествующие периоду расчета", — также отмечается там.
https://1prime.ru/energy/20221121/838894472.html
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