МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Угольные компании, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны продавать на бирже не менее 10% от общей реализации угля, соответствующий совместный приказ ФАС и Минэнерго опубликован на интернет-портале правовой информации. "Мечел" увеличил добычу угля на три процента за январь-сентябрь

Из документа следует, что требование продавать уголь на бирже с минимальной величиной не менее 10% будет распространяться на марки Д (длиннопламенный) и ДГ (длиннопламенный-газовый).

"Утвердить минимальную величину продаваемого на бирже угля… Уголь марки Д — десять процентов от среднеарифметического значения объемов угля соответствующей марки, реализованного занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом… на территории РФ в соответствующем месяце за три года, предшествующие периоду расчета", — говорится в приказе.

"Уголь марки ДГ — десять процентов от среднеарифметического значения объемов угля соответствующей марки, реализованного занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом… на территории РФ в соответствующем месяце за три года, предшествующие периоду расчета", — также отмечается там.