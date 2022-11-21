МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Реализация угля через биржу обеспечит большую прозрачность формирования цены, а анонимность и цифровизация сделок на этой торговой площадке в том числе снизит количество посредников, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. ФАС предлагает увеличить тарифы "Россетей" с 1 декабря на 11,5 процента

Ранее в понедельник был опубликован совместный приказ ФАС и Минэнерго, согласно которому угольные компании обязаны продавать на бирже не менее 10% от общей реализации угля. Приказ касается продаж энергетического угля марок Д и ДГ и распространяется на компании, которые занимают доминирующее положение на этом рынке.

"Реализация угольной продукции через биржу обеспечит большую прозрачность формирования цены на этот товар за счет того, что компании, занимающие доминирующее положение, будут находиться в равных условиях с другими участниками рынка", — считают в ведомстве.

При этом, как отмечают в ФАС, анонимность и цифровизация сделок на бирже исключит возможность формирования компаниями экономически необоснованных цен и снизит количество посредников.

"Таким образом, принятые меры позволят значительно повысить эффективность торговли углем на товарно-сырьевой бирже, создать рыночные индикаторы и условия для обеспечения прозрачности заключаемых сделок на поставку угольной продукции", — добавляется в сообщении. Служба, помимо прочего, отмечает, что Россия первая в мире утвердила этот механизм.

Первые торги углем в рамках пилотного проекта на СПбМТСБ в начались в декабре 2019 года. Он предусматривал продажу угля марки Д. В мае 2020 года участники рынка получили возможность заключать сделки с шестнадцатью новыми биржевыми угольными товарами.