МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Энергетическая компания Equinor представила план разработки газового месторождения Irpa в Норвежском море, поставки с которого будут осуществляться в Европу, а общая стоимость разработки составит 1,44 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Equinor. Enel сократит долг за счет продажи активов

"От имени партнерства Irpa компания Equinor представила министру нефти и энергетики Норвегии план разработки и эксплуатации (PDO) газового месторождения Irpa, ранее известного как Asterix… газ будет транспортироваться по трубопроводной системе Langeled потребителям в Великобритании и континентальной Европе… Общая стоимость разработки составит 14,8 млрд норвежских крон (1,44 миллиарда долларов)", — пишет компания.

Ввод месторождения в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2026 года. Совместная добыча на месторождениях Irpa и Aasta Hansteen будет осуществляться до 2031 года, а затем Irpa продолжит добычу до 2039 года, уточняет Equinor.

Согласно данным компании, разработка должна обеспечить стабильные и долгосрочные поставки газа потребителям в ЕС и Великобритании до 2039 года. Ожидаемые извлекаемые ресурсы газа за это время оцениваются примерно в 20 миллиардов кубометров.

Энергетическая группа Equinor была основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — государство Норвегия.