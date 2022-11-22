СОЧИ, 22 ноя — ПРАЙМ. Машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг "Атомэнергомаш" планирует до конца 2022 года подписать с группой компаний "Кировский завод" обязывающее соглашение о приобретении производителя энергетического оборудования завода "Киров-Энергомаш" (Санкт-Петербург), а в 2023 году — закрыть сделку, сообщил журналистам генеральный директор "Атомэнергомаша" Андрей Никипелов. "Росатом" устроит "круговорот" ядерного топлива в 2029 году

"До конца года мы планируем подписать обязывающее соглашение с Кировским заводом о покупке "Киров-Энергомаша". И уже в 2023 году завершим сделку", — сказал Никипелов.

На протяжении нескольких последних лет затягивалось строительство российских универсальных атомных ледоколов проекта 22220, необходимых для освоения Арктики.

В 2017 году из-за срыва сроков поставки заводом "Киров-Энергомаш" паротурбинной установки "Балтийский завод" совместно с Объединенной судостроительной корпорацией и "Росатомом" были вынуждены направить в правительство России обращение о переносе вправо сроков сдачи головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика". Поначалу "Арктику" планировалось сдать в эксплуатацию 2017 году, но из-за отсрочек это произошло в 2019 году.

Как сообщалось, "Киров-Энергомаш" задерживал поставки паротурбинных установок и для двух серийных атомоходов проекта 22220 "Сибирь" и "Урал". Об этом, в частности, говорил глава ОСК Алексей Рахманов. В результате ледокол "Сибирь" сдали в эксплуатацию в 2021 году (на два года позже первоначальных сроков). Атомный ледокол "Урал" во вторник официально вошел в состав российского атомного ледокольного флота — на нем подняли государственный флаг РФ (по планам, это должно было произойти еще в 2020 году).