ХЕЛЬСИНКИ, 22 ноя — ПРАЙМ. Неопределенность с графиком тестового запуска и ввода в эксплуатацию третьего энергоблока АЭС "Олкилуото" в Финляндии увеличивает риск нехватки электроэнергии зимой, особенно в январе, следует из обновленного прогноза электросетевой компании Fingrid. Новая АЭС в Финляндии начнет поставку энергии с задержкой на месяц

Fingrid с июня выпускает прогнозы развития ситуации с электроэнергетикой предстоящей зимой, рассматривая негативные варианты развития событий. Впервые оператор спрогнозировал негативный сценарий с веерными отключениями в Финляндии зимой до двух часов 17 июля.

Во вторник прогноз обновлен в связи с сообщением компании-оператора АЭС "Олкилуото-3" Teollisuuden Voima от 21 ноября о том, что станцию введут в тестовую эксплуатацию не ранее 11 декабря, а регулярное производство электричества начнется не ранее конца января 2023 года.

"Новая оценка Teollisuuden Voima от 21 ноября увеличивает неопределенность, связанную с доступностью электроэнергии, особенно в январе… неопределенность окончательного графика ввода в эксплуатацию "Олкилуото-3" увеличивает риск нехватки электроэнергии в зимний период", — сообщает Fingrid.

Оператор выделяет ряд факторов, влияющих на доступность электроэнергии зимой: погода, внутреннее производство электроэнергии, бесперебойный импорт из Швеции и Эстонии, ситуация с достаточностью воды для ГЭС в Норвегии, экономия электроэнергии, участие предприятий частного и государственного сектора в кампании по поддержке доступности электроэнергии.

Риск дефицита электроэнергии предстоящей зимой возник в Финляндии в связи с отказом от импорта электроэнергии из России из-за невозможности проводить банковские платежи, уточнял ранее Fingrid.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.