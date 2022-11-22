МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. МАГАТЭ намерено увеличить частоту и интенсивность своих проверок на ядерном объекте Фордо в Иране, передает агентство Рейтер. В МАГАТЭ рассказали о перспективах достичь net-zero к 2050 году

"МАГАТЭ намерено увеличить частоту и интенсивность своей деятельности по проверке Фордо", — говорится в сообщении агентства.

Агентство Student News Network (SNN) сообщило ранее, что Иран начал обогащение урана до 60% на ядерном объекте Фордо, создал новые центробежные каскады IR2M и IR4 на ядерном объекте в Нетензе и Фордо, запустил на этих ядерных объектах новые центрифуги и планирует заменить центрифуги IR-1 на IR-6 в Фордо в ответ на резолюцию МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Ирана сотрудничать с агентством в расследовании в связи с обнаружением следов урана на трех незаявленных объектах.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.