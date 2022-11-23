МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Болгария проведет переговоры с Еврокомиссией по вопросу, может ли страна экспортировать продукцию нефтеперерабатывающего завода, расположенного в болгарском Бургасе, но принадлежащего российскому "Лукойлу", сообщил вице-премьер Христо Алексиев. В Еврокомиссии назвали преимущества высокого "потолка" цен на газ

В понедельник вице-премьер объявил, что предприятия "Лукойл Нефтохим Бургас" и "Лукойл България" с 2023 года полностью перенесут экономическую деятельность в Болгарию и будут платить налоги в ее бюджет. Он отметил, что правительство Болгарии не видит препятствий для экспорта нефтепродуктов, произведенных на НПЗ "Лукойла" в Бургасе, несмотря на готовящееся эмбарго ЕС.

"Я хотел бы сказать, что в нормативных актах нет прямого запрета на экспорт нефтепродуктов, произведенных из переработанной российской нефти. Есть запрет на сырую нефть, которая доставляется по трубопроводу, а Болгария импортирует нефть морским транспортом. Мы обсудили это и поняли, что нужно организовать встречу с ЕК, чтобы прояснить этот вопрос, потому что, очевидно, в регламенте есть некоторые нерешенные моменты", — заявил вице-премьер, слова которого приводит Болгарское национальное радио.

По словам Алексиева, пока ведутся переговоры, Болгария не будет предпринимать никаких действий. Он добавил, что решение по налогам "Лукойла" и экспорту его нефтепродуктов еще не принято: подготовлено постановление, которое находится на стадии общественного обсуждения.

Страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Что же касается нефтепродуктов, то эмбарго на них должно начать работать в полную силу с 5 февраля.