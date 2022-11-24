МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Правление "Газпрома" одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2023 год, общий объем финансирования инвестпрограммы составит 2,3 триллиона рублей, сообщила компания. СМИ: "Газпром" нашел рынок для сжиженного газа с проекта "Портовая"

"Правление одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета "Газпрома" на 2023 год. Они будут внесены на рассмотрение совета директоров… Общий объем финансирования инвестиционной программы – 2,3 триллиона рублей", — говорится в сообщении в Telegram-канале компании