"Газпром" раскрыл объем своей инвестпрограммы на 2023 год
Инвестпрограмма "Газпрома" на 2023 год планируется в объеме 2,3 триллиона рублей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Правление "Газпрома" одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2023 год, общий объем финансирования инвестпрограммы составит 2,3 триллиона рублей, сообщила компания.
"Правление одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета "Газпрома" на 2023 год. Они будут внесены на рассмотрение совета директоров… Общий объем финансирования инвестиционной программы – 2,3 триллиона рублей", — говорится в сообщении в Telegram-канале компании
https://1prime.ru/energy/20221124/838936557.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.