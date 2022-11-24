МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Попытки Европейского союза ограничить стоимость российских энергоресурсов на "полувороватых" создаст опасный прецедент для рынка энергетики и мировой торговли, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Евросоюз продолжит обсуждать потолок цен на российскую нефть

"Многие нефтедобывающие страны также выступают против подобной меры (потолка цен на энергоносители — ред.), они просто понимают, что сегодня эту меру нацеливают против России, завтра по политическим или экономическим полувороватым основаниям они могут применить ее к любой другой стране", — подчеркнула она.

По словам официального представителя ведомства, "грубый ценовой диктат" ведет к подрыву системы международной торговли в целом и создает опасный прецедент на энергетическом рынке в частном. Дипломат пояснила, что потолок цен нарушит цепочки поставок.

Захарова подчеркнула, что Россия не станет экспортировать нефть в государства, которые "присоединятся к картелю покупателей".

Кроме того, она прокомментировала лицемерную политику Великобритании в отношении российских энергоресурсов. Захарова уточнила, что Лондон, призывая партнеров, с одной стороны, отказаться от российских нефти и газа и объединиться "перед лицом некой российской угрозы" а с другой, по информации СМИ, продолжая покупать у Москвы "черное золото", ведет "лукавую игру".

"Это их визитная карточка, всегда лицемерие было частью… внешней политики Англии, если мы берем период, или Британии на современном этапе, это было всегда им присуще. В заявлениях одно, а в реальности другое, поэтому лицемерие, как оно есть, оно всегда было присуще британское политической элите", — отметила пресс-секретарь МИД.

Великобритания не пожертвует собственными интересами, заключила Захарова.