МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Норвежские власти решили выделить более четырех миллионов долларов на усиление безопасности ключевой для нефтегазового сектора инфраструктуры на фоне диверсии на "Северных потоках", сообщили в пресс-службе правительства королевства. Консервы без срока годности: в судьбе "Северного потока" поставят точку

Bloomberg со ссылкой на кабмин страны передавало, что власти потратят 43 миллиона крон (порядка 4,3 миллиона долларов) на технологии для идентификации угроз подводным кабелям и исследования их важных их участки и оборудование, которое определит помехи для спутниковых систем на континентальном шельфе королевства, таких как GPS.

Новые меры также позволят усовершенствовать телекоммуникационные услуги, подчеркнуло агентство.

Добавляется, что Норвегия на фоне ограничения поставок российских энергоресурсов стала главным экспортером природного газа в европейские страны.