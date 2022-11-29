КИШИНЕВ, 29 ноя — ПРАЙМ. Молдавия с 1 декабря увеличит объем закупки электроэнергии у Румынии по цене в 96 долларов за МВтч, покрывая больше половины потребности республики, сообщила во вторник пресс-служба госпредприятия Energocom. Молдавия попросила дополнительную финансовую помощь на фоне энергокризиса

"С 1 декабря по 11 декабря Energocom будет закупать электроэнергию у румынской компании Hidroelectrica в диапазоне 100 МВтч (24 часа из 24) и в диапазоне 20 МВтч с 12 по 31 декабря. Цена покупки, согласно этому контракту, составляет 450 леев за МВтч (около 96 долларов — ред.)", — сообщается на странице предприятия в социальной сети Facebook*.

Таким образом, с 1 декабря объем электроэнергии, поставляемой из Румынии на основании двусторонних договоров, увеличится до 5100 МВтч в рабочие дни и 5800 МВтч в выходные. Суточная потребность республики в электроэнергии равна примерно 10000 МВтч.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии. При этом власти продолжают переговоры с ЗАО Молдавская ГРЭС, которая функционирует на территории Приднестровья. ГРЭС с 2005 года она входит в состав "Интер РАО" и может покрывать до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. ГРЭС работает исключительно на природном газе, которого республике сейчас не хватает.

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