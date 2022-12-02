Премьер Мишустин призвал ускорить выполнение договоренностей по проекту АЭС в Узбекистане
САМАРКАНД, 2 дек — ПРАЙМ. Нужно ускорить выполнение достигнутых договоренностей в рамках совместного проекта России и Узбекистана по сооружению АЭС в республике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе на третьего заседания совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Самарканде.
"Считаем важным укреплять взаимодействие в атомной энергетике. Крупным проектом станет совместное сооружение атомной электростанции по российскому дизайну. Необходимо ускорить выполнение всех достигнутых договоренностей", — сказал он.
Мишустин отметил, что Россия приветствует интерес узбекских партнеров и к углублению промышленной кооперации.
"Обсуждаются интересные инициативы в автомобиле-, авиастроении, фармацевтике. Крупные инвестиции направляются в машиностроение, в металлургию", — добавил он.
По словам Мишустина, за последние 5 лет число предприятий, созданных в Узбекистане с участием российского капитала, превысило две с половиной тысячи, а в России узбекский бизнес зарегистрировал свыше 600 компаний.
Премьер выразил уверенность в том, что экономический бизнес-форум, который проводится в Узбекистане, укрепит связи между предпринимателями обоих государств, послужит запуску новых перспективных проектов.
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