САМАРКАНД, 2 дек — ПРАЙМ. "Мяч" в переговорах с МАГАТЭ по вопросу формирования зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС не на стороне России, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. Ростехнадзор назвал ситуацию на ЗАЭС напряженной, но решаемой

"Переговоры идут, "мячик" не на нашей стороне", — отметил он, добавив, что российская сторона ожидает ответа по своей позиции.

По словам Лихачева, зону безопасности необходимо создать как можно скорее.

Глава госкорпорации уточнил, что российские военные останутся на ЗАЭС для охраны объекта.