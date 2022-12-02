2022-12-02T13:59:46+03:00
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2022
https://1prime.ru/energy/20221202/839034599.html
Глава "Росатома" рассказал о переговорах по зоне безопасности на ЗАЭС
Энергетика
Новости
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"Мяч" в переговорах с МАГАТЭ по вопросу формирования зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС не на стороне России, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Переговоры... ПРАЙМ, 02.12.2022
энергетика, новости, росатом, магатэ, заэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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САМАРКАНД, 2 дек — ПРАЙМ. "Мяч" в переговорах с МАГАТЭ по вопросу формирования зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС не на стороне России, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Переговоры идут, "мячик" не на нашей стороне", — отметил он, добавив, что российская сторона ожидает ответа по своей позиции.
По словам Лихачева, зону безопасности необходимо создать как можно скорее.
Глава госкорпорации уточнил, что российские военные останутся на ЗАЭС для охраны объекта.