МИНСК, 3 дек — ПРАЙМ. Первый блок Белорусской АЭС выработал 10 миллиардов кВт. ч электроэнергии с момента включения в ноябре 2020 года в объединенную энергосистему страны, сообщила пресс-служба минэнерго Белоруссии. В Белоруссии рассказали о запуске реактора второго блока БелАЭС

"Первый энергоблок БелАЭС выработал 10 миллиарда кВт. ч электроэнергии с момента включения в сеть", — говорится в сообщении пресс-службы министерства в его Telegram-канале.

Отмечается, что это сопоставимо с 45% годового объема электропотребления реальным сектором экономики страны.

"Выработанная электроэнергия позволила заместить 2,8 миллиарда кубометров природного газа. Работа блока дала возможность предотвратить попадание в атмосферу 4,3 миллиона тонн парниковых газов", — говорится в сообщении.

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. С конца апреля 2022 года первый энергоблок находился в планово-предупредительном ремонте и 9 ноября был включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний.

Готовность второго блока Белорусской АЭС составляет более 97%, ввод планируется в первом квартале 2023 года, сообщал ранее вице-премьер республики Петр Пархомчик.