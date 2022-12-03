СОЧИ, 3 дек — ПРАЙМ. Ведение урановой политики на планете без участия России невозможно, заявил в ходе пленарного заседания на II Конгресса молодых учёных в "Сириусе". глава государственной корпорации по атомной энергии (Росатом) Алексей Лихачев. Чернышенко призвал не впадать в "колониальную" технологическую зависимость

"Во-первых, уранового ОПЕКа нет, во-вторых, нам предлагают его создать, но мы аккуратно воздерживаемся, ведь мы же за рыночную экономику. В-третьих, главный игрок на рынке урана — это Китай, а в 40% добычных предприятий Китая мы присутствуем на более чем 50% в сумме. Поэтому я очень сомневаюсь, что на планете возможна урановая политика без участия России, хотя мы не являемся мажоритарными участниками этого проекта", — пояснил он.

Лихачев отметил, что на сегодняшний день важно сохранить связи с зарубежными партнерами, в том числе с западными. Вкупе, по мнению Лихачева, в стране важно развитие фундаментальной науки, а также ее индустриальных частей.

В Парке науки и искусства "Сириус" проходит II Конгресс молодых ученых. На конгрессе политики и специалисты из 40 стран обсуждают пути достижения научного технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества.