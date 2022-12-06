Нефтенакопитель в районе курского аэродрома загорелся при атаке БПЛА
Нефтенакопитель в районе курского аэродрома загорелся в результате атаки беспилотника
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ВОРОНЕЖ, 6 дек — ПРАЙМ. Нефтенакопитель в районе курского аэродрома загорелся в результате атаки беспилотника, люди не пострадали, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", — написал Старовойт в своём Telegram-канале.
https://1prime.ru/energy/20221206/839064580.html
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