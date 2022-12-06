ВОРОНЕЖ, 6 дек — ПРАЙМ. Нефтенакопитель в районе курского аэродрома загорелся в результате атаки беспилотника, люди не пострадали, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области

"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", — написал Старовойт в своём Telegram-канале.