Совдир "Газпром нефти" обсудит исполнение инвестпрограммы на 2022 год
Совдир "Газпром нефти" 14 декабря обсудит исполнение инвестпрограммы на 2022 год
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" 14 декабря обсудит исполнение бюджета и инвестиционной программы на 2022 год, сообщила компания.
"Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Об исполнении инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) группы "Газпром нефть" на 2022 год по итогам деятельности в первом полугодии 2022 года. О внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) группы "Газпром нефть" на 2022 год", — говорится в сообщении о проведении заседания, которое состоится 14 декабря.
"Газпром нефть" планирует инвестпрограмму на 2022 год в размере 520 миллиардов рублей, из них 320 миллиардов будет направлено на проекты по добыче углеводородов, а 150 миллиардов — на их переработку, сообщалось в материалах "Газпрома" в январе.
Сама "Газпром нефть" в декабре прошлого года сообщала, что объем освоения инвестпрограммы за 2021 год составит 499,4 миллиарда рублей. При этом объем инвестиций в 2022 году вырастет более чем на 10%, а уровень финансирования инвестпрограммы превысит 500 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/energy/20221206/839076234.html
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