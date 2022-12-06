МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" 14 декабря обсудит исполнение бюджета и инвестиционной программы на 2022 год, сообщила компания. "Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций, сообщил источник "Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций, сообщил источник

"Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Об исполнении инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) группы "Газпром нефть" на 2022 год по итогам деятельности в первом полугодии 2022 года. О внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) группы "Газпром нефть" на 2022 год", — говорится в сообщении о проведении заседания, которое состоится 14 декабря.

"Газпром нефть" планирует инвестпрограмму на 2022 год в размере 520 миллиардов рублей, из них 320 миллиардов будет направлено на проекты по добыче углеводородов, а 150 миллиардов — на их переработку, сообщалось в материалах "Газпрома" в январе.

Сама "Газпром нефть" в декабре прошлого года сообщала, что объем освоения инвестпрограммы за 2021 год составит 499,4 миллиарда рублей. При этом объем инвестиций в 2022 году вырастет более чем на 10%, а уровень финансирования инвестпрограммы превысит 500 миллиардов рублей.