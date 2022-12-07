МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта, направленного на создание правовой основы для функционирования агрегаторов спроса на оптовом рынке электрической энергии и мощности. Россия увеличила поставки газа и электроэнергии в Китай

Суть управления спросом на электроэнергию состоит в добровольном изменении конечными потребителями их обычного графика нагрузки в ответ на изменяющиеся цены на рынке электроэнергии или стимулирующие выплаты для уменьшения пиковой нагрузки в энергосистеме.

Законопроект закрепляет правовой статус агрегаторов управления изменением режима потребления электроэнергии и вводится новый вид услуг — услуги по управлению изменением режима потребления электроэнергии. В рамках пилотного эксперимента такой механизм показал хорошие результаты, он обеспечивает более равномерную нагрузку на энергосистему благодаря сглаживанию ее роста в пиковые часы, что выгодно всем сторонам, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.

Законопроект также обязывает гарантирующих поставщиков и энергосбытовые организации на оптовом рынке электроэнергии и мощности соблюдать установленные правительством РФ показатели финансовой дисциплины, отражающие исполнение обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии. Несоответствие этим показателям станет основанием для лишения их статуса субъекта такого рынка.

Совет рынка при этом наделяется полномочиями по мониторингу финансового состояния гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций и исполнения ими обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии. Одновременно вводится обязанность субъектов электроэнергетики по предоставлению в организации коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности информации, необходимой для осуществления контроля за выполнением показателей финансовой дисциплины, отражающих исполнение обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии.

Комитет по энергетике рекомендовал правительству до рассмотрения законопроекта во втором чтении разработать и представить проекты нормативных правовых актов, позволяющие оценить экономический эффект от внедрения новой услуги на оптовом рынке. Также комитет считает целесообразно однозначно закрепить в целевой модели управления спросом подход, обеспечивающий возможность ограничения размера стоимости услуг агрегаторов на оптовом рынке в зависимости от наличия и размера положительного стоимостного эффекта, полученного от оказания услуг по снижению нагрузки.