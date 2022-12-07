МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла за неделю с 28 ноября по 5 декабря на 0,77%, или на 44 копейки, стоимость литра достигла 57,46 рубля, свидетельствуют материалы Росстата. Дизель на московских АЗС замедлил рост к 5 декабря

Темпами, близкими к 1%, дизель дорожает уже третью неделю подряд. На предыдущей неделе он подорожал на 0,97%, или на 55 копеек, до этого — на 0,93%, или на 52 копейки.

Цена бензина в среднем за отчетный период снизилась на 0,02%, или на 1 копейку, и составила 50,84 рубля за литр. В частности, стоимость марки Аи-92 снизилась на 0,02%, или на 1 копейку, до 47,22 рубля за литр. Цена Аи-95 осталась на уровне предыдущей недели — 51,35 рубля. Литр Аи-98 на заправках в среднем подорожал на 0,03%, или на 2 копейки, до 61,52 рубля.

Рост цен на бензин был отмечен в 15 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Адыгее – на 0,5%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 8 субъектах. Более всего он подешевел в Магаданской области – на 3,5%. В Москве за прошедший период цены на бензин практически не изменились, в Санкт-Петербурге – выросли на 0,1%.

С начала года к 5 декабря стоимость бензина выросла на 0,9%. В частности, Аи-92 прибавил 0,2%, Аи-95 — 0,6%, Аи-98 подорожал сильнее прочих — на 3,6%. Дизельное топливо за этот период выросло в цене на 7,3%. При этом инфляция в России с начала года составила 11,71%.

Производство бензина в России за отчетную неделю выросло на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей — до 851 тысячи тонн, а дизтоплива — снизилось на 0,9%, до 1,763 миллиона тонн.

Цены на дизельное топливо на заправках в России ускорили темпы роста этой осенью, бензин дорожает значительно более медленными темпами. Минэнерго РФ объясняло в ноябре, что рост розничных цен на дизель обусловлен сезонным переходом на более дорогое зимнее горючее.