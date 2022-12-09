МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Австралийские власти приняли решение лимитировать цены на газ и уголь в стране, следует из публикации на портале премьер-министра Энтони Альбанезе. Кувейт снизил отпускные цены на нефть для Азии в январе

"Кабинет министров утвердил план снижения цен на энергию, который ограничит цены на газ и уголь, обеспечит целевое снижение счетов на энергию для физических лиц и предприятий и привлечет инвестиции к сфере более чистой, дешевой и надежной энергетики в будущем", — следует из текста сообщения.

Австралийский парламент также намерен принять соотвеетствующий законопроект, который установит ограничение цен на газ в пределах 12 австралийских долларов (8,14 доллара США) за один гигаджоуль, а на уголь — 125 австралийских долларов (84,75 доллара США) за тонну.

На следующей неделе австралийский парламент должен будет принять законопроект для осуществления этой меры. Она предусматривает, по данным ABC, введение потолка на газ

Для снижения счетов на энергоносители правительство Австралии создаст фонд в размере 1,5 миллиарда австралийских долларов (около 1 миллиарда долларов США). Такая поддержка будет предоставляться нуждающимся, включая пенсионеров и лиц в поиске работы, но в каждом австралийском штате будет не одинаковой из-за различий в их системах.

"Чрезвычайное время требует чрезвычайных мер", — приводит телеканал ABC слова премьер-министра Альбанезе.