МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Паван Капур выразили готовность увеличивать взаимодействие в торговле энергоресурсами, говорится в сообщении на сайте российского правительства. У России не будет потерь из-за "потолка" цен на нефть, заявил Путин

"Стороны отметили рекордный рост товарооборота между двумя странами и выразили готовность продолжать сотрудничество, увеличивая взаимодействие в области торговли энергоресурсами: нефтью, нефтепродуктами, сжиженным природным газом, углем и удобрениями", — сообщается в релизе.

Как отмечается, Россия предложила Индии сотрудничество в области аренды и строительства крупнотоннажных судов, чтобы не зависеть от запретов ЕС и Великобритании на услуги страхования и фрахта танкеров.

Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак приветствовал решение Индии не поддерживать потолок цен на российскую нефть, введенные 5 декабря странами G7 и их союзниками. Мировые цены на нефть растут после заявлений Путина

Новак также отметил, что Россия даже в ситуации энергетического кризиса ответственно выполняет свои контрактные обязательства по поставкам энергоресурсов, диверсифицируя энергоэкспорт в страны Востока и Юга.

"Введение потолка цен на российскую нефть — это антирыночная мера. Она нарушает цепочки поставок и может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках. Такие нерыночные механизмы нарушают систему международной торговли в целом и создают опасный прецедент на энергетическом рынке. В результате происходит усугубление проблемы энергетической бедности не только в развивающемся мире, но и в развитых странах Европы", — сказал он.