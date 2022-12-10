МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Усиление сотрудничества Китая со странами Персидского залива в энергетической сфере вряд ли сможет помешать росту поставок энергоресурсов в страну из России, считают опрошенные РИА Новости эксперты фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР). Китай увеличит импорт нефти из стран Персидского залива

"Китай в перспективе 10-20 лет обеспечит основной прирост мирового спроса на нефть и природный газ. При этом будет стремиться максимально распределить дополнительные объемы импорта среди большого количества поставщиков, в том числе из России. Таким образом, развитие энергетического сотрудничества со странами Персидского залива не должно мешать росту российских поставок", — считает руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян.

Заявления об увеличении поставок нефти и газа именно из стран Персидского залива вероятно говорят о том, что китайское руководство хочет "держать руку на пульсе" глобальных процессов, полагает советник президента ЦСР и советник ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева Евгений Тоневицкий.

"Нет сомнений, что именно Ближний Восток сумел лучше всех "сыграть" в условиях глобальной турбулентности и кратно нарастить свое политическое влияние на мировой арене. Одновременно, это позволяет им (Китаю — ред.) иметь возможность диверсифицировать поставщиков, иметь аргументы при торговле… как говорится, на всякий случай", — пояснил он. Китай одумался: кому придется поплясать, когда отменят "ноль-ковид"

Амирагян добавил, что на нефть и газ Персидского залива делают ставку и другие покупатели, в том числе, Европа, которая намерена отказаться от российских поставок. И если в части нефти, помимо арабских стран, у Запада есть альтернативные поставщики, то с природным газом ситуация сложнее, отметил Амирагян. По его словам, основной объем замещения российского газа на европейском рынке будет осуществлен за счет сжиженного природного газа (СПГ), одним из потенциальных поставщиков может стать Катар.

"В ближайшие несколько лет на фоне роста мирового спроса на СПГ и отсутствия существенного роста предложения ожидается рост конкуренции покупателей — традиционно Европы и Азии, где одним из основных потребителей является Китай. Катар планирует существенно нарастить производство СПГ после 2025 года, китайские власти заинтересованы в достижении договорённостей о долгосрочных поставках СПГ в страну", — подчеркнул эксперт.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет наращивать импорт нефти и газа из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, куда входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.