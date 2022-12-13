МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. США отправили первую партию электросетевого оборудования на Украину для поддержки системы электроснабжения страны, передает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. Испания передаст Украине высоковольтное оборудование для электроподстанций

"Наша стратегия сейчас заключается в том, чтобы помочь Украине защититься от преднамеренных атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру, потому что это может привести к гуманитарной катастрофе", — приводит агентство слова одного высокопоставленного американского чиновника.

По словам одного из источников, пишет Рейтер, первая отправленная партия оборудования стоимостью около 13 миллионов долларов является частью помощи Киеву в размере 53 миллионов долларов для поддержки системы электроснабжения Украины, о предоставлении которой США сообщили в конце ноября. Другой источник, знакомый с ситуацией, заявил, что на этой неделе Вашингтон поставит Киеву еще две партии электрооборудования.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.