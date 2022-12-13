Reuters: США отправили первую партию электросетевого оборудования на Украину
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. США отправили первую партию электросетевого оборудования на Украину для поддержки системы электроснабжения страны, передает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.
"Наша стратегия сейчас заключается в том, чтобы помочь Украине защититься от преднамеренных атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру, потому что это может привести к гуманитарной катастрофе", — приводит агентство слова одного высокопоставленного американского чиновника.
По словам одного из источников, пишет Рейтер, первая отправленная партия оборудования стоимостью около 13 миллионов долларов является частью помощи Киеву в размере 53 миллионов долларов для поддержки системы электроснабжения Украины, о предоставлении которой США сообщили в конце ноября. Другой источник, знакомый с ситуацией, заявил, что на этой неделе Вашингтон поставит Киеву еще две партии электрооборудования.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://1prime.ru/energy/20221213/839145794.html