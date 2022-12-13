МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Россия сейчас лидирует в мире в области технологий атомных энергетических реакторов малой мощности, и, как ожидается, к 2030 году ее доля на мировом рынке малых АЭС достигнет 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Французская EDF запустила еще два атомных энергоблока, сообщили СМИ

"Россия уже занимает лидирующее место в мире по технологиям реакторов малой мощности", — написал Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".

В Якутии для освоения месторождения золота Кючус реализуется проект малой наземной атомной станции на базе судового реактора РИТМ-200, напомнил Новак. Достигнута договоренность о строительстве четырех плавучих энергоблоков для освоения Баимской рудной зоны на Чукотке. "Это первый в мире проект электрификации промышленного кластера с использованием плавучих атомных электростанций", — подчеркнул вице-премьер. Разрабатывается новый микрореактор "Шельф-М", который отличается повышенной мобильностью и универсальностью, отметил Новак.

"Ожидается, что к 2030 году доля России на мировом рынке АЭС малой мощности достигнет 20%", — добавил он.

Атомные станции малой мощности (АСММ) – одно из перспективных направлений деятельности "Росатома", они, как планируется, станут одним из основных экспортных продуктов госкорпорации. АСММ предназначены для удаленных районов с неразвитой сетевой инфраструктурой, в которых нецелесообразно сооружение более мощных АЭС. Станции малой мощности имеют целый ряд преимуществ, в их числе – надежное обеспечение труднодоступных территорий, а также экологически чистое безуглеродное производство энергии.