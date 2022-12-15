МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Филиал "Россетей" — МЭС Центра начал реконструкцию сетевой инфраструктуры в зоне строительства атомной электростанции в Курской области. Будут реконструированы пять воздушных линий 330-750 кВ. Инвестиции в проект превысят 1 миллиард рублей, сообщили в компании.

В настоящее время идет переустройство ЛЭП 750 кВ "Курская — Новобрянская", которая обеспечивает связь энергосистем Центра и Северо-Запада. В дальнейшем будут реконструированы ЛЭП напряжением 330 кВ, соединяющие АЭС с магистральными подстанциями, в т.ч. "Южная" и "Железногорская". Работы планируется завершить до конца 2024 года.

Так же для выдачи мощности новой генерации специалисты МЭС Центра обновят системы релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Энергоблоки Курской АЭС-2 с реакторами нового поколения ВВЭР-ТОИ и электрической мощностью по 1,25 ГВт — один из флагманов отечественной атомной энергетики. Станция строится взамен выбывающей из эксплуатации Курской АЭС, которая работает с конца 1970-х годов. Установленный срок службы новых энергоблоков — 60 лет, с учетом его продления — до 80 лет.

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