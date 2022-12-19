МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Инициатива Евросоюза по ценовому потолку на газ противоречит законам рынков и приведет к их деградации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. Немцев возмутили планы ввести ценовой потолок на газ

Ожидается, что в понедельник министры энергетики стран ЕС обсудят вопрос о максимальной цене на природный газ.

"Могут быть разные безумные идеи на этот счет, однозначно это меры, которые к числу рыночных отнести нельзя. Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков. Отказ, попрание международного права", — сказал он.

По его словам, когда предлагаются и обсуждаются такие вещи, как потолок цен на нефть и газ, "это дестабилизирует рынки, повышает уровень неопределенности, то, что называется высокий объем политических решений, влияющих на экономический процесс.

"Разве с этим можно согласиться?" — сказал дипломат.

Ранее СМИ сообщили, что председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила другим странам союза снизить предлагаемый потолок цен на газ с 275 евро за МВт.ч до 188 евро за МВт.ч.

Еврокомиссия в ноябре предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность и защитить граждан и предпринимателей ЕС от резких скачков цен на это топливо. ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубометров газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.