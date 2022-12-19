МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США на отчетной неделе упало до самого низкого уровня с сентября. Показатель снижался вторую неделю подряд на фоне ослабления котировок нефти. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. Потолок стал полом. Сколько будет стоить нефть для мира и для России

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 10-16 декабря снизилось на четыре единицы, до 776 единиц.

Число действующих нефтяных буровых установок на отчетной неделе упало на пять единиц, до 620 единиц, самого низкого уровня за шесть недель. Число действующих газовых буровых установок выросло на одну единицу, до 154 единиц.